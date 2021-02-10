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'da fırtınası! 'un en iyisi

'ta forma giyen milli futbolcumuz , yarı finalindeki Inter maçında sergilediği performansla büyük takdir topladı. basını, Juve'nin finale kaldığı 0-0 biten maçta en yüksek puanı Ay-Yıldızlı futbolcumuza verdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 14:51
İtalya'da Merih Demiral fırtınası! Juventus'un en iyisi

devi 'ta forma giyen , Inter ile oynanan kupa maçına damgasını vurdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz, başarılı istatistikleriyle dikkat çekti.

Inter karşısında 67 kez topla buluşan yıldız savunmacı, %94 pas isabetiyle oynarken, 3 kez atak kesti, 5 şut blokladı ve 4 kez de top uzaklaştırdı. Merih bu performansıyla İtalyan basınından tam not aldı.

'nın önde gelen gazetelerinden ve , Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı gösterdi. Milli futbolcumuza La Gazzetta dello Sport 7.5, Corriere dello Sport ise 7 puan verdi.

Öte yandan bir başka İtalyan gazetesi ise Merih Demiral ve savunmadaki Hollandalı partneri 'e 7.5 puan vererek iki ismi de sahanın en iyileri olarak gösterdi.

Juventus, 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibiyle 0-0 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

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