Haberler Avrupa’dan Futbol Juventus Inter 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Inter 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan , ilk maçı kazanmış olması sebebiyle finale yükselen taraf oldu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 01:48
Juventus Inter 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kupa yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan , bu maçın rövanşında Inter'i 'daki 'nda ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de karşılıklı ataklar geliştirse de devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda, Juventus Portekizli yıldızı ile Inter kalesinde tehlikeler yaratırken, Inter kalecisi gole izin vermedi.

Rövanş karşılaşmasında 90 dakika 0-0 berabere tamamlanınca, ilk maçtaki skor avantajıyla Juventus, rakibi Inter'i eleyerek, 'nda finale yükseldi. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu , mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti.

SON DAKİKA