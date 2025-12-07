Galatasaray'ın transfer planı hazır! Icardi'nin yerine...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon formsuz durumu nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda devre arasında Arjantinli futbolcu ile yolların ayrılabileceği konuşulurken Icardi'nin yerine transfer edilecek isim ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Kulislerle konuşulanlara göre sarı-kırmızılılar, son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mauro Icardi konusunda şok edici bir hamle yapabilir. Yönetim hem performansı hem de ilk 11'de forma giymediği maçlardaki tavırları nedeniyle tepki çekmeye başlayan Arjantinli yıldızla ilgili karar aşamasında.
Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle alakalı kendisiyle henüz bir görüşme yapılmamasından dolayı rahatsızlık yaşadığı belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun devre arasında ayrılıkla alakalı adım atabileceği öne sürülüyor.
F.BAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE
Eğer bu ihtimal gerçekleşir ya da Icardi için kulübe bir teklif ulaşırsa, yönetimin ayrılığı çok ciddi şekilde gündemine alacağı belirtiliyor. Hatta Takvim'in haberine göre, Icardi'nin gitmesi durumunda alternatif ismin bile belirlendiği ve Milan formasını giyen Santi Gimenez'in takibe alındığı de iddia ediliyor.
Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan Meksikalı forvetin devre arasında Milan ile yollarını ayıracağı bir süredir İtalya'da konuşuluyor.