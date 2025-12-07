Galatasaray'ın transfer planı hazır! Icardi'nin yerine...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Kulislerle konuşulanlara göre sarı-kırmızılılar, son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mauro Icardi konusunda şok edici bir hamle yapabilir. Yönetim hem performansı hem de ilk 11'de forma giymediği maçlardaki tavırları nedeniyle tepki çekmeye başlayan Arjantinli yıldızla ilgili karar aşamasında.

Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle alakalı kendisiyle henüz bir görüşme yapılmamasından dolayı rahatsızlık yaşadığı belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun devre arasında ayrılıkla alakalı adım atabileceği öne sürülüyor.