Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın transfer planı hazır! Icardi'nin yerine...

Galatasaray'ın transfer planı hazır! Icardi'nin yerine...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da bu sezon formsuz durumu nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çeken Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda devre arasında Arjantinli futbolcu ile yolların ayrılabileceği konuşulurken Icardi'nin yerine transfer edilecek isim ise gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın transfer planı hazır! Icardi'nin yerine...

Kulislerle konuşulanlara göre sarı-kırmızılılar, son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olan Mauro Icardi konusunda şok edici bir hamle yapabilir. Yönetim hem performansı hem de ilk 11'de forma giymediği maçlardaki tavırları nedeniyle tepki çekmeye başlayan Arjantinli yıldızla ilgili karar aşamasında.

Galatasaray'ın transfer planı hazır! Icardi'nin yerine...

Icardi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle alakalı kendisiyle henüz bir görüşme yapılmamasından dolayı rahatsızlık yaşadığı belirtiliyor. Bu nedenle yıldız futbolcunun devre arasında ayrılıkla alakalı adım atabileceği öne sürülüyor.

Galatasaray'ın transfer planı hazır! Icardi'nin yerine...

F.BAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE

Eğer bu ihtimal gerçekleşir ya da Icardi için kulübe bir teklif ulaşırsa, yönetimin ayrılığı çok ciddi şekilde gündemine alacağı belirtiliyor. Hatta Takvim'in haberine göre, Icardi'nin gitmesi durumunda alternatif ismin bile belirlendiği ve Milan formasını giyen Santi Gimenez'in takibe alındığı de iddia ediliyor.

