Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu corona virüsü atlattığını duyurdu

corona virüsü atlattığını duyurdu

takımlarında 'da forma giyen , corona virüsü atlattığını duyurdu. Milli futbolcu paylaşımında "Geri döndüm" ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 18:24
Hakan Çalhanoğlu corona virüsü atlattığını duyurdu

takımlarından 'da forma giyen milli futbolcu , yeni tip corona virüsü (Covid-19) atlattığını açıkladı.

Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'u yendiğini belirterek, İngilizce "Geri döndüm" diye yazdı.

Milan Kulübünden yapılan açıklamada da 20. haftada yarın ile deplasmanda oynanacak maç öncesi 'a yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.

Milli futbolcunun, 17 Ocak'ta Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Kendisini hemen karantinaya alan Hakan Çalhanoğlu, 23 Ocak'ta paylaştığı mesajında, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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