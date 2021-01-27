Haberler İtalya Serie A Vedat Muriqi siftah yaptı Lazio kupadan elendi!

siftah yaptı kupadan elendi!

çeyrek final maçında 'yu 3-2 yenen , yarı finale yükseldi. Sezon başında 'den Lazio'ya transfer olan , yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşamasıan rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:18 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:19
Vedat Muriqi siftah yaptı Lazio kupadan elendi!

çeyrek finalinde 'yu 3-2 yenen , yarı finale yükseldi.

Karşılaşmanın 7. dakikasında 'nin golüyle geriye düşen Lazio, 10 dakika sonra eski Fenerbahçeli futbolcu 'nin golüyle eşitliği sağladı.

Kosovalı futbolcu böylece Lazio ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

34. dakikada Laziolu 'nin attığı gole ev sahibi takım üç dakika sonra ile yanıt verdi ve ilk yarı 2-2 berabere sonra erdi.

57. dakikada 'un golüyle bir kez daha öne geçen Atalanta, geride kalan bölümde skoru korudu ve son dört takım arasına kaldı.

Atalanta'da forma giyen 53. dakikada kırmızı kart görürken, 67. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Atalanta, yarı finalde - maçının galibiyle karşılaşacak.


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