Haberler İtalya Serie A Cristiano Ronaldo'dan iyi haber bir türlü gelmedi! Corona virüsü...

'dan iyi haber bir türlü gelmedi! Corona virüsü...

İtalyan ekibi 'un yıldız futbolcusu , corona virüsüne yakalanmıştı. Portekizli oyuncunun, testlerinin henüz negatife dönmediği ifade edilirken, 'nde 'ya karşı oynayamayabileceği kaydedildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:22
Cristiano Ronaldo'dan iyi haber bir türlü gelmedi! Corona virüsü...

Corona virüsü spor camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak dünya yıldızı 'nun da Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen Portekizli futbolcudan henüz iyi haber gelmedi.

RMC Sport'un haberine göre Ronaldo'nun testleri, henüz negatife dönmedi. Hiçbir belirti göstermeyen ve durumu iyi olan Portekizli yıldız, milli takım kampından bu yana karantinada tutuluyor.

Gelecek hafta Juventus'un ile 'nde karşı karşıya geleceği mücadelede forma giyemeyebileceği ifade edilen Ronaldo'nun, yapılacak son testinin negatif çıkması halinde ise mücadelede oynamasına müsaade edileceği konuşuluyor. Futbolseverler, Messi ile Ronaldo'yu karşı karşıya getirecek bu maçı merakla bekliyordu.


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