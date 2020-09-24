Haberler İtalya Serie A Zlatan Ibrahimovic corona virüsüne meydan okudu! "Kötü bir fikir"

Zlatan Ibrahimovic corona virüsüne meydan okudu! "Kötü bir fikir"

Son dakika corona virüsü haberi... Dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic'in corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıktı. Evde karantinaya alınan yıldız oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada corona virüsüne meydan okuyarak, "Corona virüsün bana meydan okuyacak cesareti varmış. Kötü bir fikir." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 16:08 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 18:11
Zlatan Ibrahimovic corona virüsüne meydan okudu! "Kötü bir fikir"

Milan Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu öncesi takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde, İbrahimovic'in pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 38 yaşındaki İsveçli golcünün hemen evinde karantina altına alındığı ve ilgili sağlık makamlarına bilgi verildiği kaydedildi.

Kulüp açıklamasında, takıma yapılan diğer test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Evde karantinaya alınan yıldız oyuncu, Milan'ın bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt ile oynayacağı maç da olmak üzere bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Milan dün de Brezilyalı futbolcusu Leo Duarte'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

CORONA'YA MEYDAN OKUDU!

Corona virüsü pozitif çıkan Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne meydan okudu. İsveçli yıldız, "Corona virüsün bana meydan okuyacak cesareti varmış. Kötü bir fikir." ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN