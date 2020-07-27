Eljif Elmas Napoli'den ayrılıyor mu? Flaş transfer sözleri - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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'den ayrılıyor mu? Flaş sözleri

Eljif Elmas Napoli'den ayrılıyor mu? Flaş transfer sözleri

'den İtalya Serie A ekibi 'ye olan 'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Eski menajeri yaptığı açıklamada Makedon futbolcunun yüzde 90 takımdan ayrılacağını ifade etti.

'de yeni sezon öncesi hareketliliği yaşanırken, eski menajeri yaptığı açıklamada 'den transfer edilen 'ın takımdan yüzde 90 ayrılacağını açıkladı.

"YÜZDE 90 GİDECEK"
Eski menajer yaptığı açıklamada; "Eljif Elmas, oynamak için gidecek. Gitme ihtimalini yüzde 90 görüyorum." dedi. Eljif Elmas bu sezon takımı ile 33 resmi maça çıktı. Kuzey Makedonyalı oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.


  1. 27.07.2020
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