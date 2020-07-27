Eljif Elmas Napoli'den ayrılıyor mu? Flaş transfer sözleri

Napoli'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanırken, eski futbol menajeri Enrico Fedele yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas'ın takımdan yüzde 90 ayrılacağını açıkladı.

"YÜZDE 90 GİDECEK"

Eski menajer yaptığı açıklamada; "Eljif Elmas, oynamak için gidecek. Gitme ihtimalini yüzde 90 görüyorum." dedi. Eljif Elmas bu sezon takımı ile 33 resmi maça çıktı. Kuzey Makedonyalı oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.



