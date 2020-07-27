Eljif Elmas Napoli'den ayrılıyor mu? Flaş transfer sözleri
Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Eski futbol menajeri Enrico Fedele yaptığı açıklamada Makedon futbolcunun yüzde 90 takımdan ayrılacağını ifade etti.
Napoli'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanırken, eski futbol menajeri Enrico Fedele yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den transfer edilen Eljif Elmas'ın takımdan yüzde 90 ayrılacağını açıkladı.
"YÜZDE 90 GİDECEK"
Eski menajer yaptığı açıklamada; "Eljif Elmas, oynamak için gidecek. Gitme ihtimalini yüzde 90 görüyorum." dedi. Eljif Elmas bu sezon takımı ile 33 resmi maça çıktı. Kuzey Makedonyalı oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.
- 27.07.2020
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Eljif Elmas Napoli'den ayrılıyor mu? Flaş transfer sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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