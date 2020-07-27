Milan Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme uzatma kararı aldı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Milan'dan Hakan Çalhanoğlu kararı!

Milan ile sözleşme uzatma kararı aldı!

Milan Hakan Çalhanoğlu ile sözleşme uzatma kararı aldı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, bu sezon performansıyla lige damga vuran milli yıldızımız ile ilgili kararını verdi. Kırmızı-siyahlı takım, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Çalhanoğlu'nun takımla olan kontratını uzatacak.

Milan'da corona virüsü arasının ardından takımın bir numaralı yıldızı olan 'nun kulübü ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Milli oyuncunun, 4 yıllık bir sözleşme üzerinden anlaştığı ve senelik 3.5 milyon euro kazanacağı ve kontratta bonusların da olacağı kaydedildi.

Milan'dan bir süredir ayrılmak istemediğini kaydeden Çalhanoğlu'nun kontratı gelecek sezon sonunda bitiyordu.

BU SEZON 18 GOLE DİREKT ETKİ
2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle olan 26 yaşındaki Türk milli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

  1. 27.07.2020
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