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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Merih Demiral'dan şampiyonluk sonrası dikkat çeken paylaşım!

Merih Demiral'dan şampiyonluk sonrası dikkat çeken paylaşım!

ile şampiyonluğa ulaşarak 'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu unvanını kazanan milli futbolcu Merih Demiral 8 yıl önce yazdığı, "Tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar" tweetini yeniden paylaştı.

İtalya 'nın 36. haftasında Sampdoria'yı ağırlayan , maçı 2-0 kazanarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Siyah-beyazlıların şampiyon olmasıyla birlikte milli stoperimiz Merih Demiral da Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.

22 yaşındaki stoper şampiyonluğun ardından 8 yıl önce attığı, "Tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar" tweetini retweet etti. Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.

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  1. 27.07.2020
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