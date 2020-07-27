Merih Demiral'dan şampiyonluk sonrası dikkat çeken paylaşım!
Juventus ile şampiyonluğa ulaşarak Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu unvanını kazanan milli futbolcu Merih Demiral 8 yıl önce yazdığı, "Tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar" tweetini yeniden paylaştı.
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Sampdoria'yı ağırlayan Juventus, maçı 2-0 kazanarak bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Siyah-beyazlıların şampiyon olmasıyla birlikte milli stoperimiz Merih Demiral da Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu oldu.
22 yaşındaki stoper şampiyonluğun ardından 8 yıl önce attığı, "Tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar" tweetini retweet etti. Bu paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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