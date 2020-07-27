Merih Demiral tarihe geçti! Serie A'da...
Üst üste yaşadığı 9. şampiyonluğu ile Serie A tarihinde 36. kez şampiyonluğunu ilan eden Juventus'ta şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri de milli futbolcumuz Merih Demiral'dı. Başarılı oyuncu bu şampiyonlukla tarihe geçti. İşte detaylar...
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36'ncı haftasında lider Juventus, evinde Sampdoria'yı 2-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral da Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Ligin 36'ncı haftasında Sampdoria'yı konuk eden Juventus, Cristiano Ronaldo ve Federico Bernardeschi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 83'e yükselterek en yakın takipçisi Inter'le puan farkını 7'ye çıkaran Siyah-beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Bu arada Juventus, bu başarıyla peş peşe 9'uncu sezonda mutlu sona ulaşıp, Serie A tarihindeki üst üste şampiyon olma rekorunu da geliştirmiş oldu. Juventus, lig tarihinde de toplamda 36'ncı şampiyonluğuna ulaştı.
MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, da Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma şansı bulamayan Merih, çıktığı 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
- 27.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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