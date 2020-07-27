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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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tarihe geçti! Serie A'da...

Merih Demiral tarihe geçti! Serie A'da...

Üst üste yaşadığı 9. şampiyonluğu ile Serie A tarihinde 36. kez şampiyonluğunu ilan eden 'ta şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri de milli futbolcumuz 'dı. Başarılı oyuncu bu şampiyonlukla tarihe geçti. İşte detaylar...

'nin (Serie A) 36'ncı haftasında lider , evinde Sampdoria'yı 2-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Juventus'ta forma giyen milli futbolcu da Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Ligin 36'ncı haftasında Sampdoria'yı konuk eden Juventus, ve Federico Bernardeschi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Puanını 83'e yükselterek en yakın takipçisi Inter'le puan farkını 7'ye çıkaran Siyah-beyazlılar, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Bu arada Juventus, bu başarıyla peş peşe 9'uncu sezonda mutlu sona ulaşıp, Serie A tarihindeki üst üste şampiyon olma rekorunu da geliştirmiş oldu. Juventus, lig tarihinde de toplamda 36'ncı şampiyonluğuna ulaştı.

MERİH DEMİRAL TARİHE GEÇTİ
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, da Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.
Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre forma şansı bulamayan Merih, çıktığı 5 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

  1. 27.07.2020
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