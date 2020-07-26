Juventus 2-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'da gelenek bozulmadı, Juventus yine mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, 36. haftada konuk ettiği Sampdoria'yı Ronaldo ve Bernardeschi'nin golleriyle 2-0 mağlup edip bitime 2 hafta kala üst üste 9, toplamda 36. şampiyonluğunu ilan etti.
İtalya Serie A'ya son yıllarda ambargo koyan Juventus, üst üste 9. şampiyonluğunu ilan ederek inanılmazı başardı. Siyah-beyazlılar, 36. haftada konuk ettiği Sampdoria'yı 2-0 mağlup ederek puanını 83'e yükseltti ve bitime 2 hafta kala takipçisi Inter'in 7 puan önünde mutlu sona ulaştı.
Toplamda 36. lig şampiyonluğunu elde eden Juve'ye kupayı getiren golleri 45'te Ronaldo ve 67'de Bernardeschi kaydetti.
MERİH DEMİRAL İLKİ YAŞADI
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, kariyerinde bir ilki yaşadı. 22 yaşındaki genç stoper, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde ederken, İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti.
- 27.07.2020
- Güncelleme: 27.07.2020 01:09
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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