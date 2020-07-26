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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A İtalya'da şampiyon Juventus! Merih bir ilki yaşadı

2-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU

Juventus 2-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU

A'da gelenek bozulmadı, yine mutlu sona ulaştı. , 36. haftada konuk ettiği Sampdoria'yı ve 'nin golleriyle 2-0 mağlup edip bitime 2 hafta kala üst üste 9, toplamda 36. şampiyonluğunu ilan etti.

A'ya son yıllarda ambargo koyan , üst üste 9. şampiyonluğunu ilan ederek inanılmazı başardı. , 36. haftada konuk ettiği Sampdoria'yı 2-0 mağlup ederek puanını 83'e yükseltti ve bitime 2 hafta kala takipçisi Inter'in 7 puan önünde mutlu sona ulaştı.

Toplamda 36. lig şampiyonluğunu elde eden Juve'ye kupayı getiren golleri 45'te ve 67'de kaydetti.

MERİH DEMİRAL İLKİ YAŞADI
'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, kariyerinde bir ilki yaşadı. 22 yaşındaki genç stoper, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde ederken, İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti.

  1. 27.07.2020
  2. Güncelleme: 27.07.2020 01:09
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