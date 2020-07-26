Juventus 2-0 Sampdoria | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'ya son yıllarda ambargo koyan Juventus, üst üste 9. şampiyonluğunu ilan ederek inanılmazı başardı. Siyah-beyazlılar, 36. haftada konuk ettiği Sampdoria'yı 2-0 mağlup ederek puanını 83'e yükseltti ve bitime 2 hafta kala takipçisi Inter'in 7 puan önünde mutlu sona ulaştı.

Toplamda 36. lig şampiyonluğunu elde eden Juve'ye kupayı getiren golleri 45'te Ronaldo ve 67'de Bernardeschi kaydetti.

MERİH DEMİRAL İLKİ YAŞADI

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, kariyerinde bir ilki yaşadı. 22 yaşındaki genç stoper, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde ederken, İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcu olarak da tarihe geçti.