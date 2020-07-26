Roma 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Roma, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi Veretout'nun penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazanıp 5. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Roma ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Rom Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-1 galip tamamladı.
Roma'ya üç puanı getiren golleri 45 ve 87. dakikalarda penaltıdan Veretout kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 54'te Milenkovic'ten geldi.
Puanını 64'e çıkarıp Milan'la arasındaki farkı 4 puana yükselten Roma, 5. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Fiorentina ise 43 puanla 12. sırada kaldı.
- 26.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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