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26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Roma penaltılarla üç puanı kaptı!

2-1 | MAÇ SONUCU

Roma 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU

A'nın 36. haftasında , sahasında 'yı konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 'nun penaltıdan attığı gollerle 2-1 kazanıp 5. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

A'nın 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Rom Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 2-1 galip tamamladı.

Roma'ya üç puanı getiren golleri 45 ve 87. dakikalarda penaltıdan kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 54'te Milenkovic'ten geldi.

Puanını 64'e çıkarıp Milan'la arasındaki farkı 4 puana yükselten Roma, 5. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Fiorentina ise 43 puanla 12. sırada kaldı.

  1. 26.07.2020
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