Genoa 0-3 Inter | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Inter'in hala umudu var!

0-3 Inter | MAÇ SONUCU

Genoa 0-3 Inter | MAÇ SONUCU

A'nın 36. haftasında Inter, 'nda konuk olduğu 'yı Lukaku (2) ve 'in golleriyle 3-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu sürdürdü.

A'nın 36. haftasında ile Inter karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmayı Inter 3-0 kazandı.

Milano ekibine galibiyeti getiren golleri (2) ve kaydetti.

Bu skorun ardından Inter 76 puan ile 2. sırada haftayı kapatırken, 36 puanı bulunan Genoa 17. sırada yer aldı.

  1. 25.07.2020
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