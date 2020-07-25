Genoa 0-3 Inter | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Inter, Luigi Ferraris Stadyumu'nda konuk olduğu Genoa'yı Lukaku (2) ve Alexis Sanchez'in golleriyle 3-0 mağlup ederek şampiyonluk umudunu sürdürdü.
İtalya Serie A'nın 36. haftasında Genoa ile Inter karşı karşıya geldi.
Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Inter 3-0 kazandı.
Milano ekibine galibiyeti getiren golleri Romelu Lukaku (2) ve Alexis Sanchez kaydetti.
Bu skorun ardından Inter 76 puan ile 2. sırada haftayı kapatırken, 36 puanı bulunan Genoa 17. sırada yer aldı.
- 25.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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