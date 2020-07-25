Crotone Serie A'ya yükselen ikinci takım oldu!

İtalya Serie B'nin 36. haftası oynanırken, Serie A'ya yükselen ikinci ekip de belli oldu.

Livorno'yu 5-1 mağlup eden Crotone, gelecek sezon İtalya Birinci Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Daha önce de ligi şampiyon bitirmeyi garantileyen Benevento, Serie A'ya yükselmişti. Crotone, Benevento'nun ardından bunu başaran ikinci takım oldu.

