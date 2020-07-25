Crotone Serie A'ya yükselen ikinci takım oldu! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Serie A'ya yükselen ikinci takım oldu!

Crotone Serie A'ya yükselen ikinci takım oldu!

Serie B'de deplasmanda karşı karşıya geldiği 'yu 5-1'lik skorla mağlup eden , Serie A'ya yükselen ikinci takım oldu.

Serie B'nin 36. haftası oynanırken, Serie A'ya yükselen ikinci ekip de belli oldu.

'yu 5-1 mağlup eden , gelecek sezon İtalya Birinci Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Daha önce de ligi şampiyon bitirmeyi garantileyen , Serie A'ya yükselmişti. Crotone, Benevento'nun ardından bunu başaran ikinci takım oldu.

  1. 25.07.2020
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