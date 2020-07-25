Crotone Serie A'ya yükselen ikinci takım oldu!
İtalya Serie B'de deplasmanda karşı karşıya geldiği Livorno'yu 5-1'lik skorla mağlup eden Crotone, Serie A'ya yükselen ikinci takım oldu.
İtalya Serie B'nin 36. haftası oynanırken, Serie A'ya yükselen ikinci ekip de belli oldu.
Livorno'yu 5-1 mağlup eden Crotone, gelecek sezon İtalya Birinci Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Daha önce de ligi şampiyon bitirmeyi garantileyen Benevento, Serie A'ya yükselmişti. Crotone, Benevento'nun ardından bunu başaran ikinci takım oldu.
- 25.07.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Crotone Serie A'ya yükselen ikinci takım oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.