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Merih Demiral'ın canlı yayınında Ronaldo'dan Türkiye mesajı!

İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelerinde Juventus evinde Sampdoria'yı 2-0 yendi ve bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonrası milli stoperimiz Merih Demiral da sosyal medya hesabından kutlamaları canlı yayınlarken, Cristiano Ronaldo ile anlarını paylaştı ve Portekizli yıldıza "Merhaba Türkiye" dedirtti. İşte o anlar...

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27 Temmuz 2020 , Pazartesi
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