İtalya Serie A'da 30. hafta mücadelesinde Juventus evinde Torino'yu konuk etti. Torino derbisinde lider Juventus ezeli rakibi Torino karşısında 4-1 gibi net bir skorla galip geldi.
Juventus, ligin 30. hafta açılış maçında Allianz Stadı'nda Torino'yu ağırladı.
Ev sahibi ekip 3. dakikada Paulo Dybala ve 29. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı gollerle 2-0 öne geçti. Torino 45+6. dakikada Andrea Belotti'nin penaltıdan attığı golle farkı 1'e indirdi ve ilk yarı Juventus'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Juventus, 61. dakikada Cristiano Ronaldo ile farkı tekrar 2'ye çıkarırken, Torinolu oyuncu Koffi Djidji 87. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru belirledi:4-1
Bu sonuçla lider Juventus puanını 75'e çıkarırken, Torino 31 puanda kaldı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 21:11
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus 4-1 Torino | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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