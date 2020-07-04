De Rossi Fiorentina'nın yeni patronu!
Roma'nın efsane futbolcularından 36 yaşındaki Daniele De Rossi, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu.
Bu sezon istediği başarıları elde edemeyen Floransa ekibi, teknik direktör Giuseppe Iachini ile yollarını ayırma kararı almıştı. Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina'yı gelecek sezon Roma'nın efsane futbolcularından Daniele De Rossi çalıştıracak.
17 YIL ROMA FORMASI GİYDİ
18 yıllık kariyerinin 17 yılını Roma'da geçiren 36 yaşındaki Daniele De Rossi, Arjantin Ligi ekiplerinden Boca Juniors formasıyla futbola veda etmişti.
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