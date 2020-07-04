De Rossi Fiorentina'nın yeni patronu! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Roma efsanesi Fiorentina'nın yeni patronu oldu!

De 'nın yeni patronu!

De Rossi Fiorentina'nın yeni patronu!

'nın efsane futbolcularından 36 yaşındaki De , A ekiplerinden 'nın yeni teknik direktörü oldu.

'da efsane futbolcular arasına adını yazdıran İtalyan eski futbolcu De , A takımlarından 'nın yeni teknik direktörü oldu.

Bu sezon istediği başarıları elde edemeyen Floransa ekibi, Giuseppe Iachini ile yollarını ayırma kararı almıştı. Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina'yı gelecek sezon Roma'nın efsane futbolcularından Daniele De Rossi çalıştıracak.

17 YIL ROMA FORMASI GİYDİ
18 yıllık kariyerinin 17 yılını Roma'da geçiren 36 yaşındaki Daniele De Rossi, Arjantin Ligi ekiplerinden formasıyla futbola veda etmişti.

  1. 04.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

De Rossi Fiorentina'nın yeni patronu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA