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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Milan'da Ibrahimovic dönemi bitiyor! Yeni adresi...

Milan'da Ibrahimovic dönemi bitiyor! Yeni adresi...

'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen tecrübeli oyuncu Ibrahimovic için iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Bir dönem ismi ile de anılan yıldız oyuncunun yeni adresi de duyuruldu. İşte detaylar...

Kariyerinde birçok büyük takımın formasını terleten Ibrahimovic, 2. Milan dönemine de son vermeye hazırlanıyor. Ara döneminde LA Galaxy'den Milan'a transfer olan Ibrahimovic, kulübüyle kontratını uzatmamaya karar verdi.

YENİ TAKIMI...
Sky Sport 'nın haberine göre; Ibrahimovic Milan'a veda ettikten sonra sahipleri arasında olduğu kulübü Hammarby'e imza atacak.

, corona virüsü nedeniyle verilen zorunlu ara sırasında İsveç kulübü ile antrenmanlara çıkmıştı.

Ekim ayında 39 yaşına girecek olan efsane forvet, sakatlığı nedeniyle pandemi arası dönüşündeki iki Serie A maçında da forma giyemedi. Ibrahimovic'in yeniden formuna geri dönmeye başladığı belirtiliyor.

Ibrahimovic, bu sezon Milano ekibi ile 11 resmi maça çıktı. 38 yaşındaki süper yıldız bu maçlarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 02.07.2020
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