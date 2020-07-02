Milan'da Ibrahimovic dönemi bitiyor! Yeni adresi...

Kariyerinde birçok büyük takımın formasını terleten Ibrahimovic, 2. Milan dönemine de son vermeye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde LA Galaxy'den Milan'a transfer olan Ibrahimovic, kulübüyle kontratını uzatmamaya karar verdi.

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Sky Sport İtalya'nın haberine göre; Ibrahimovic Milan'a veda ettikten sonra sahipleri arasında olduğu İsveç kulübü Hammarby'e imza atacak.

Zlatan, corona virüsü nedeniyle verilen zorunlu ara sırasında İsveç kulübü ile antrenmanlara çıkmıştı.

Ekim ayında 39 yaşına girecek olan efsane forvet, sakatlığı nedeniyle pandemi arası dönüşündeki iki Serie A maçında da forma giyemedi. Ibrahimovic'in yeniden formuna geri dönmeye başladığı belirtiliyor.

Ibrahimovic, bu sezon Milano ekibi ile 11 resmi maça çıktı. 38 yaşındaki süper yıldız bu maçlarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.