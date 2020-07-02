Milan'da Ibrahimovic dönemi bitiyor! Yeni adresi...
İtalya'nın köklü kulüplerinden Milan'da forma giyen tecrübeli oyuncu Zlatan Ibrahimovic için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor. Bir dönem ismi Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncunun yeni adresi de duyuruldu. İşte detaylar...
Kariyerinde birçok büyük takımın formasını terleten Ibrahimovic, 2. Milan dönemine de son vermeye hazırlanıyor. Ara transfer döneminde LA Galaxy'den Milan'a transfer olan Ibrahimovic, kulübüyle kontratını uzatmamaya karar verdi.
YENİ TAKIMI...
Sky Sport İtalya'nın haberine göre; Ibrahimovic Milan'a veda ettikten sonra sahipleri arasında olduğu İsveç kulübü Hammarby'e imza atacak.
Zlatan, corona virüsü nedeniyle verilen zorunlu ara sırasında İsveç kulübü ile antrenmanlara çıkmıştı.
Ekim ayında 39 yaşına girecek olan efsane forvet, sakatlığı nedeniyle pandemi arası dönüşündeki iki Serie A maçında da forma giyemedi. Ibrahimovic'in yeniden formuna geri dönmeye başladığı belirtiliyor.
Ibrahimovic, bu sezon Milano ekibi ile 11 resmi maça çıktı. 38 yaşındaki süper yıldız bu maçlarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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