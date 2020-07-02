Ve anlaşma sağlandı! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı

Roma formasını giyen ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Cengiz Ünder, İtalya'nın güneyine doğru yol alıyor. Bir süredir Cengiz Ünder'in Roma'dan ayrılacağı yönünde de iddialar ortaya atılıyordu. Bugün itibariyle de milli oyuncu, Başkent'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

2017 yılında Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'den 14.25 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'ya transfer olan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, son günlerde transferin gözdesi durumunda. İtalyan basınında son günlerde manşetlerden düşmeyen başarılı oyuncu, son çıkan haberlere göre Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI!

Calciomercato'nun haberine göre; Roma forması giyen Cengiz Ünder'in Napoli ile anlaştığını ve bonservis bedelinin de 25+5 milyon Euro olduğu yazıldı. Haberin devamında; 22 yaşındaki oyuncunun da yıllık 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

Roma ile Napoli arasında başlayan pazarlıkların önce 40 milyon Euro daha sonra 34 milyon Euro'ya kadar indiği belirtilirken; son anlaşmanın 25+5 milyon Euro olduğu ifade edildi.

"NAPOLİ, CENGİZ ÜNDER'E GÜVENİYOR"

İtalyan basınında; Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Gennaro Gattuso'nun milli oyuncuya çok güvendiği bu nedenle de transferde ısrarcı oldukları konuşuluyor.