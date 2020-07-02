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02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İtalya Serie A Ve anlaşma sağlandı! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı

Ve anlaşma sağlandı! İşte 'in yeni takımı

Ve anlaşma sağlandı! İşte Cengiz Ünder'in yeni takımı

Serie A'nın köklü kulübü Roma'da forma giyen yıldız oyuncu için haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İtalyan basını adı birçok kulüple anılan milli yıldızın yeni adresini de resmen duyurdu. İşte detaylar...

Roma formasını giyen ve 'yi başarıyla temsil eden , 'nın güneyine doğru yol alıyor. Bir süredir Cengiz Ünder'in Roma'dan ayrılacağı yönünde de iddialar ortaya atılıyordu. Bugün itibariyle de milli oyuncu, Başkent'ten ayrılmaya hazırlanıyor.

2017 yılında ekibi 'den 14.25 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'ya olan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, son günlerde transferin gözdesi durumunda. İtalyan basınında son günlerde manşetlerden düşmeyen başarılı oyuncu, son çıkan haberlere göre Roma'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI!
Calciomercato'nun haberine göre; Roma forması giyen Cengiz Ünder'in ile anlaştığını ve bonservis bedelinin de 25+5 milyon Euro olduğu yazıldı. Haberin devamında; 22 yaşındaki oyuncunun da yıllık 3 milyon Euro kazanacağı belirtildi.

Roma ile Napoli arasında başlayan pazarlıkların önce 40 milyon Euro daha sonra 34 milyon Euro'ya kadar indiği belirtilirken; son anlaşmanın 25+5 milyon Euro olduğu ifade edildi.

"NAPOLİ, CENGİZ ÜNDER'E GÜVENİYOR"
İtalyan basınında; Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis ve teknik direktör Gennaro Gattuso'nun milli oyuncuya çok güvendiği bu nedenle de transferde ısrarcı oldukları konuşuluyor.

  1. 02.07.2020
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