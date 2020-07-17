Rambo geri döndü
Uzun süreli sakatlığını atlatan Merih Demiral, Juventus’un Sassuolo maçında kadroya girdi.
Juventus'un 12 Ocak'taki Roma maçında dizinden sakatlanan milli futbolcumuz Merih Demiral, Sassuolo karşılaşmasıyla sahalara döndü. Siyah-beyazlıların deplasmanda 3-3 berabere kaldığı mücadelede yedek kulübesinde şans bekleyen 22 yaşındaki yetenekli stoperimiz, karşılaşmada forma giymedi. Torino ekibi ise bitime 5 hafta kala üst üste 3. puan kaybını yaşarken, takipçisi Atalanta'yla puan farkı 7'ye düştü. Sassuolo'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Mert Müldür de 90 dakika sahada mücadele etti.
MERİH GAYET İYİ DURUMDA
Juventus Teknik Direktörü Sarri, Merih Demiral'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Sarri, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için biraz zamana ihtiyacı var" dedi.
- 17.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rambo geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.