Rambo geri döndü - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Rambo geri döndü

Rambo geri döndü

Rambo geri döndü

Uzun süreli sakatlığını atlatan , ’un maçında kadroya girdi.

'un 12 Ocak'taki Roma maçında dizinden sakatlanan milli futbolcumuz , karşılaşmasıyla sahalara döndü. Siyah-beyazlıların deplasmanda 3-3 berabere kaldığı mücadelede yedek kulübesinde şans bekleyen 22 yaşındaki yetenekli stoperimiz, karşılaşmada forma giymedi. Torino ekibi ise bitime 5 hafta kala üst üste 3. puan kaybını yaşarken, takipçisi Atalanta'yla puan farkı 7'ye düştü. Sassuolo'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Mert Müldür de 90 dakika sahada mücadele etti.

MERİH GAYET İYİ DURUMDA

Juventus Teknik Direktörü , Merih Demiral'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Sarri, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için biraz zamana ihtiyacı var" dedi.

  1. 17.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rambo geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA