Rambo geri döndü

Juventus'un 12 Ocak'taki Roma maçında dizinden sakatlanan milli futbolcumuz Merih Demiral, Sassuolo karşılaşmasıyla sahalara döndü. Siyah-beyazlıların deplasmanda 3-3 berabere kaldığı mücadelede yedek kulübesinde şans bekleyen 22 yaşındaki yetenekli stoperimiz, karşılaşmada forma giymedi. Torino ekibi ise bitime 5 hafta kala üst üste 3. puan kaybını yaşarken, takipçisi Atalanta'yla puan farkı 7'ye düştü. Sassuolo'da son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Mert Müldür de 90 dakika sahada mücadele etti.

MERİH GAYET İYİ DURUMDA

Juventus Teknik Direktörü Sarri, Merih Demiral'ın son durumuyla ilgili bilgi verdi. Sarri, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için biraz zamana ihtiyacı var" dedi.