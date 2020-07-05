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05 Temmuz 2020, Pazar
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CR7 2 yıl sonra attı

CR7 2 yıl sonra attı

A'da 30. hafta mücadelesinde , Torino'yu mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı.

A'da 30. hafta mücadelesinde , Torino'yu mağlup etti ve üst üste 7. galibiyetini aldı. Takımının 3. golünü atan 2 yıl sonra frikikten fileleri havalandırdı. Juventus, 75 puana yükselip liderliğini sürdürdü.

  1. 5.7.2020
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