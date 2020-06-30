Roma Cengiz Ünder'in fiyatını belirledi!
Gelecek sezon Roma'dan ayrılması beklenen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için diğer bir İtalyan ekibi Napoli devreye girmişti. Her iki takım arasında transfer görüşmeleri devam ederken İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Roma'nın Cengiz Ünder için 30 milyon Euro bonervis bedeli talep ettiği yazıldı.
Roma'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in İtalya'daki adresi sezon sonunda değişebilir.
Ekonomik olarak zor günler geçiren Çizme ekibi, gösterdiği performansla dev takımların transfer listesine giren Cengiz Ünder'i satış listesine koydu. Napoli ve Juventus'un kadroya katmak istediği iddia edilen yıldız futbolcu için Napoli'nin daha ısrarcı olduğu yazıldı.
Teknik direktörlüğünü Gattuso'nun yaptığı Napoli'de Callajon sezon sonunda takımdan ayrılacak. İtalyan ekibi İspanyol yıldızın yerini Cengiz Ünder ile doldurmak istiyor.
ROMA 30 MİLYON EURO TALEP ETTİ
İtalyan basının haberine göre; Roma talipleri artan Cengiz Ünder için tam 30 milyon Euro talep etti. Napoli cephesi ise Cengiz Ünder için 20 milyon euro önerdi ve pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek indirim istedi.
Napoli, Cengiz'in dışında oyuncunun menajeri Feli Ramadani ile de görüştü. Napoli oyuncusu Nikola Maksimovic'in de menajeri olan Ramadani ile Sırp oyuncunun sözleşme görüşmeleri için yapılan toplantıda Cengiz Ünder için beklentileri de soruldu ve bir öneri yapıldı.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Roma'dan 2.5 milyon euro maaş alan Cengiz Ünder için bonuslar dahil 3 milyon euro net maaş ve 4 yıllık sözleşme önerildi.
BONSERVİSİN YÜZDE 20'Sİ BAŞAKŞEHİR'E
Başakşehir, Cengiz Ünder'in satış bedeli üzerinden net %20 pay elde edecek. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 19:41
- İşte Beşiktaş'ın radarındaki isimler! Canlı yayında açıkladı
- İşte Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi planı! İrfan Can ve...
- "Mert Hakan transferi konusunda Galatasaray sınıfta kalmıştır"
- Emre Bol: Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'de çalışmasını isterim
- Evren Turhan: Pandemi olmasaydı Galatasaray şampiyon olurdu
- Transfer haberi: Galatasaray Fenerbahçe'den rövanşı aldı! 4 yıllık imza
- Fenerbahçe'den dev transfer operasyonu! Tam 6 bomba birden...
- Beşiktaş'tan ayrılma kararı almıştı! 2 dev talibi çıktı
- Son dakika transfer haberleri: Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği o isim takımdan ayrılacak'
- İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Roma Cengiz Ünder'in fiyatını belirledi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.