Roma Cengiz Ünder'in fiyatını belirledi!

Roma'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in İtalya'daki adresi sezon sonunda değişebilir.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Çizme ekibi, gösterdiği performansla dev takımların transfer listesine giren Cengiz Ünder'i satış listesine koydu. Napoli ve Juventus'un kadroya katmak istediği iddia edilen yıldız futbolcu için Napoli'nin daha ısrarcı olduğu yazıldı.

Teknik direktörlüğünü Gattuso'nun yaptığı Napoli'de Callajon sezon sonunda takımdan ayrılacak. İtalyan ekibi İspanyol yıldızın yerini Cengiz Ünder ile doldurmak istiyor.

ROMA 30 MİLYON EURO TALEP ETTİ

İtalyan basının haberine göre; Roma talipleri artan Cengiz Ünder için tam 30 milyon Euro talep etti. Napoli cephesi ise Cengiz Ünder için 20 milyon euro önerdi ve pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krize dikkat çekerek indirim istedi.



Napoli, Cengiz'in dışında oyuncunun menajeri Feli Ramadani ile de görüştü. Napoli oyuncusu Nikola Maksimovic'in de menajeri olan Ramadani ile Sırp oyuncunun sözleşme görüşmeleri için yapılan toplantıda Cengiz Ünder için beklentileri de soruldu ve bir öneri yapıldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Roma'dan 2.5 milyon euro maaş alan Cengiz Ünder için bonuslar dahil 3 milyon euro net maaş ve 4 yıllık sözleşme önerildi.

BONSERVİSİN YÜZDE 20'Sİ BAŞAKŞEHİR'E

Başakşehir, Cengiz Ünder'in satış bedeli üzerinden net %20 pay elde edecek. Bu sezon sakatlıkları nedeniyle fazla forma şansı bulamayan 22 yaşındaki Cengiz Ünder, bu sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol attı.