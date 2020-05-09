Hakan Çalhanoğlu transfere kapıyı kapattı! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Hakan Çalhanoğlu transfere kapıyı kapattı!

Transfer döneminde ismi Galatasaray dahil birçok takımla anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada İtalya'da mutlu olduğunu dile getirerek transfere kapıyı kapattı. İşte Çalhanoğlu'nun açıklamaları...

9 Mayıs 2020 Cumartesi 18:50
Hakan Çalhanoğlu transfere kapıyı kapattı!

Milan'da top koşturan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

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Hakan Çalhanoğlu transfere kapıyı kapattı!

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Ben bir oyun kurucuyum, Almanya'da da bu rolde oynadım. 10 numara, çocukluğumdan beri benim favori numaram.

Hakan Çalhanoğlu transfere kapıyı kapattı!

Milan'a geldiğimde biraz zorlandım. Yeni bir dil konuşmalıydım ancak çok çalıştım. Öğrenmek 1.5 yılımı aldı ve hala da iyi öğrenmek için çalışmaya devam ediyorum.

Hakan Çalhanoğlu transfere kapıyı kapattı!

İTALYA'DA MUTLUYUM

İtalya'da kendimi rahat hissediyorum. Güzel bir ülke, Türkiye'de olduğu gibi sıcak insanlar var.

Hakan Çalhanoğlu transfere kapıyı kapattı!

Atalanta'ya attığım gol çok önemliydi, unutmam. İtalya Kupası'nda Torino ile oynadığımız maçta da yedek kulübesinden girdim ve maçı değiştirdim. Ama önemli olan kazanmaktı, harika bir gündü.

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