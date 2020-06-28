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28 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İtalya Serie A Napoli-SPAL maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Napoli-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 28. haftasında evinde düşme hattından kurtulmak isteyen 'i ağırlıyor. SPAL, Napoli karşısında mutlak 3 puan arayacak. Peki, Napoli-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen ve çıkış arayan , güçlü rakibi 'ye konuk oluyor. Napoli'de Malcuit'in sakatlığı bulunuyor ve maçta forma giyemeyecek. SPAL'de ise Etrit Berisha maçta forma giyemeyecek. Napoli son 7 maçının 6 tanesini kazandı. Ayrıca İtalya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.

NAPOLİ-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Napoli-SPAL maçı saat 20:30'da başlayacak. Maçı BeinSports 4 canlı yayınlayacak.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 17:15
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