İtalya Serie A'nın 28. haftasında Napoli evinde düşme hattından kurtulmak isteyen SPAL'i ağırlıyor. SPAL, Napoli karşısında mutlak 3 puan arayacak. Peki, Napoli-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Düşme hattından kurtulmak isteyen ve çıkış arayan SPAL, güçlü rakibi Napoli'ye konuk oluyor. Napoli'de Malcuit'in sakatlığı bulunuyor ve maçta forma giyemeyecek. SPAL'de ise Etrit Berisha maçta forma giyemeyecek. Napoli son 7 maçının 6 tanesini kazandı. Ayrıca İtalya Kupası'nı da müzesine götürmeyi başardı.
NAPOLİ-SPAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Napoli-SPAL maçı saat 20:30'da başlayacak. Maçı BeinSports 4 canlı yayınlayacak.
- 28.06.2020
- Güncelleme: 28.06.2020 17:15
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Napoli-SPAL maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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