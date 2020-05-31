Çalhanoğlu'ndan Ibrahimovic mesajı! "Türkiye'de tuttuğu takım..."

Ülkemizi Avrupa devi Milan'da gururla temsil eden Hakan Çalhanoğlu, hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu söylerken, takım arkadaşı Zlatab Ibrahimovic'in de Türkiye'de desteklediği kulüple ilgili ipucu verdi. İşte detaylar...

Milli yıldız, beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Ibrahimovic'in tuttuğu takımda sarı var. Yarın bana 'Sarı' demişsin diyecek, başka detay veremem, bence bu kadar yeterli. Güldüğüm için tuttuğu takımı anlarsınız zaten" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Çalhanoğlu, teknik direktör Fatih Terim ve A Milli Takım hakkında da övgü dolu sözler sarf ederken, bir gün mutlaka Galatasaray'da forma giyeceğini ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Babamdan gelen bir şey, ailemde var zaten Galatasaraylı olmak. Şu an hep anlatıyoruz ama ileride bir gün Galatasaray'ı yaşamak istiyorum. Galatasaray anlatılmaz, yaşanır. Ben Hagi'yi örnek aldım, Türkiye'de onun gibi büyük bir oyuncu olmak benim hedefim. Galatasaray'da 10 numarayı taşımanın gururunu yaşamak isterim.

"FATİH TERİM'İN BENDEKİ YERİ BAŞKA"

Fatih hoca ile aramız çok iyi, Milli Takım'da bana sahip çıktı, bana hep güvendi. O süreçte Almanya'yı seçme ihtimalim de vardı ama beni çok etkiledi. Fatih hocanın üzerimde çok emeği var, bendeki yeri başka. Fatih hoca, İtalya'da çok seviliyor. Fatih hocaya çok saygı duyuyorlar. İtalya'da Fatih Terim dediğiniz zaman hemen 'Ooo! İmparator!' diyorlar. Gerçekten hem benim için, hem Türkiye için gurur verici.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR MİLLİ TAKIMIMIZ VAR"

Turnuvada zaten büyük ülkelere karşı nasıl oynayabileceğimizi gösterdik, turnuvayı da iyi bitirdik. Çok güçlü bir Milli Takımımız var. Bu jenerasyon çok iyi, çok iyi oyuncularımız var. Hem yetenekli hem tecrübeli oyuncularımız var. Oynadıkları futboldan zevk alıyorlar, korkmadan oynuyorlar. Merih ve Cengiz, İtalya'da; Yusuf ve Zeki, Fransa'da oynuyorlar. Her gün tecrübe kazanıyoruz. Bize her zaman yardım eden, toparlayan Emre ve Burak ağabey var.