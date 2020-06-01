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01 Haziran 2020, Pazartesi
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'dan Fraser'a ''a git' tavsiyesi

Ulubatlı'dan Fraser'a 'Galatasaray'a git' tavsiyesi

'ın gündeminde yer alan 'la ilgili Galatasaray'a sürpriz bir destek geldi… Taraftarların "" olarak akıllarında yer eden 'ın 26 yaşındaki İskoç oyuncuya, ya da Tottenham da forma gelmesini beklemek yerine Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti.

'ın gündeminde yer alan 'la ilgili Galatasaray'a sürpriz bir destek geldi… Taraftarların "" olarak akıllarında yer eden 'ın 26 yaşındaki İskoç oyuncuya, ya da Tottenham da forma gelmesini beklemek yerine Galatasaray'a gitmesini tavsiye etti. Bournemouth ile sözleşmesinin sonuna gelen Fraser'ın sürekli oynayacağı bir takıma gitmek istediği belirtildi. İngiliz basını, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Fraser ile Arsenal, Tottenham ve C. Palace'ın da ilgilendiğini ileri sürdü.
  1. 1.6.2020
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