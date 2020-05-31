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31 Mayıs 2020, Pazar
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Erdoğan Yeşilyurt için karar verildi! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon daha yerli ve düşük bütçeli bir takım kurmayı planlayan Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç dışında Erdoğan Yeşilyurt için de girişimlere başlamıştı. Ancak Yeşilyurt için kırmızı-beyazlı kulüpten flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...

31 Mayıs 2020 Pazar 19:48 Güncelleme: 31.05.2020 19:48
Erdoğan Yeşilyurt için karar verildi! Galatasaray...
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Erdoğan Yeşilyurt için karar verildi! Galatasaray...

Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la anlaşma sağlayan Galatasaray, Sivasspor'la sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayan bir başka isimle daha ilgileniyordu.

Erdoğan Yeşilyurt için karar verildi! Galatasaray...

Yiğido ile sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun serbest kalacak olmasını fırsat bilen sarı-kırmızılılar, teklifini yaptı ve bu transfere 'bitti' gözüyle bakılıyordu.

Erdoğan Yeşilyurt için karar verildi! Galatasaray...

Ancak Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay devreye girmesiyle birlikte Erdoğan Yeşilyurt transfer çıkmaza doğru sürüklenmişti.

Erdoğan Yeşilyurt için karar verildi! Galatasaray...

KARAR VERİLDİ!

Kırmızı-beyazlı kulüpte Çalımbay ile birlikte yeniden doğan ve bu sezon 21 maçta 4 gol 2 asist kaydeden Erdoğan, takımında kaldı.

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