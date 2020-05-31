Erdoğan Yeşilyurt için karar verildi! Galatasaray...

Önümüzdeki sezon daha yerli ve düşük bütçeli bir takım kurmayı planlayan Galatasaray, Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç dışında Erdoğan Yeşilyurt için de girişimlere başlamıştı. Ancak Yeşilyurt için kırmızı-beyazlı kulüpten flaş bir karar çıktı. İşte detaylar...