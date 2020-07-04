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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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için devrede!

Domagoj Vida için Roma devrede!

'ta savunmanın bel kemiği olan Hırvat stoper için İtalyan ekibi harekete geçti.

'ın savunmasının temel taşı olarak gösterilen Hırvat futbolcu 'ya, İtalyan ekibi 'nın talip olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'la sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Vida için Roma'nın, harekete geçtiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Çizme ekibinin, transfer listesine Hırvat stoperi de dahil ettiği ve menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Roma, Vida için en az 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR
'ın senelik 3.4 milyon Euro ile en çok kazanan isimlerinin başında gelen Vida'nın bu ücretini karşılaşmakta oldukça zorlanan yönetim, teklifin resmi olarak önlerine gelmesi durumunda satışa onay vermesi bekleniyor.

  1. 04.07.2020
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