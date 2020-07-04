Domagoj Vida için Roma devrede!
Beşiktaş'ta savunmanın bel kemiği olan Hırvat stoper Domagoj Vida için İtalyan ekibi Roma harekete geçti.
Beşiktaş'la sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Vida için Roma'nın, harekete geçtiği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre, gelecek sezonun kadro planlamasını şimdiden yapan Çizme ekibinin, transfer listesine Hırvat stoperi de dahil ettiği ve menajerler aracılığıyla 31 yaşındaki oyuncunun durumunu sorduğu öğrenildi. Roma, Vida için en az 7 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
YÖNETİM SICAK BAKIYOR
Kartal'ın senelik 3.4 milyon Euro ile en çok kazanan isimlerinin başında gelen Vida'nın bu ücretini karşılaşmakta oldukça zorlanan yönetim, teklifin resmi olarak önlerine gelmesi durumunda satışa onay vermesi bekleniyor.
- 04.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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