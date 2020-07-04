Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı

Gelecek sezon hazırlıklarına hız veren kulüplerden Beşiktaş'ta, birçok isimle temaslar sürüyor. Kadroya katılacak yeni isimlerin yanı sıra halihazırda Beşiktaş forması giyen ve sözleşmeleri sona erecek bazı isimlerle de görüşmeler devam ederken, tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül'ün geleceği halen tam anlamıyla netlik kazanmış değil.

4 Temmuz 2020 Cumartesi 12:18
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı

Süper Lig'de son viraja girilirken şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda... Sezonda son haftaların yaklaşmasıyla gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren ekiplerden Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği hız kazanmış durumda.

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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir grafik yakalayan siyah-beyazlılar, ilk 29 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı

Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ta, sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerin akıbeti belli olmaya başladı.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı

Karius ve Rebocho ile vedalaşıp, Caner Erkin'le yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, dış transferde Fabrice N'Sakala'yı bitirme noktasına getirirken, Gökhan Gönül'ün sözleşmesini de sezon bitmeden yenilemek istiyor.

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı

Gökhan Gönül'ün sözleşme konusuyla Asbaşkan Emre Kocadağ'ın ilgilendiği ve şu an için görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

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