Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı

Gelecek sezon hazırlıklarına hız veren kulüplerden Beşiktaş'ta, birçok isimle temaslar sürüyor. Kadroya katılacak yeni isimlerin yanı sıra halihazırda Beşiktaş forması giyen ve sözleşmeleri sona erecek bazı isimlerle de görüşmeler devam ederken, tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül'ün geleceği halen tam anlamıyla netlik kazanmış değil.