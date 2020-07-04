Beşiktaş'ta Gökhan Gönül krizi! İşte B planı

Gelecek sezon hazırlıklarına hız veren kulüplerden Beşiktaş'ta, birçok isimle temaslar sürüyor. Kadroya katılacak yeni isimlerin yanı sıra halihazırda Beşiktaş forması giyen ve sözleşmeleri sona erecek bazı isimlerle de görüşmeler devam ederken, tecrübeli oyuncu Gökhan Gönül'ün geleceği halen tam anlamıyla netlik kazanmış değil.
4 Temmuz 2020 Cumartesi 12:18
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Süper Lig'de son viraja girilirken şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışmış durumda... Sezonda son haftaların yaklaşmasıyla gelecek sezon için de çalışmalarını sürdüren ekiplerden Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği hız kazanmış durumda.
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Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle iyi bir grafik yakalayan siyah-beyazlılar, ilk 29 hafta itibarıyla topladığı 50 puanla 5. sırada yer alıyor.
Gelecek sezon daha güçlü bir kadro ile yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş'ta, sezon sonu sözleşmesi bitecek bazı isimlerin akıbeti belli olmaya başladı.
Karius ve Rebocho ile vedalaşıp, Caner Erkin'le yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş Yönetimi, dış transferde Fabrice N'Sakala'yı bitirme noktasına getirirken, Gökhan Gönül'ün sözleşmesini de sezon bitmeden yenilemek istiyor.
Gökhan Gönül'ün sözleşme konusuyla Asbaşkan Emre Kocadağ'ın ilgilendiği ve şu an için görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.