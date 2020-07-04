Sassuolo 4-2 Lecce | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 30. haftasında düşme hattındaki Lecce, sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Karşılaşma adeta golle başladı. Sassuolo F. Caputo'nun 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Lecce 27. dakikada Lucioni ile skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Berardi 63. dakikada skoru Sassuolo adına 2-1'e getiren golü attı. Mancosu 67. dakikada yeniden skoru eşitledi. Sassuolo 78. dakikada Bugo ve 83. dakikada Mert Müldür'ün attığı gol ile sahadan 4-2 galip ayrıldı.