İtalya Serie A'nın 30. haftasında Sassuolo sahasında Lecce'yi konuk etti. Tam 6 gol ile tamamlanan mücadelede Met Müldür maçın kapanış golünü kaydetti. Sassuolo, Lecce'yi 4-2 yendi.
İtalya Serie A'nın 30. haftasında düşme hattındaki Lecce, sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Karşılaşma adeta golle başladı. Sassuolo F. Caputo'nun 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Lecce 27. dakikada Lucioni ile skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Berardi 63. dakikada skoru Sassuolo adına 2-1'e getiren golü attı. Mancosu 67. dakikada yeniden skoru eşitledi. Sassuolo 78. dakikada Bugo ve 83. dakikada Mert Müldür'ün attığı gol ile sahadan 4-2 galip ayrıldı.
- 04.07.2020
- Güncelleme: 04.07.2020 22:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sassuolo 4-2 Lecce | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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