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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Mert Müldür yine golünü attı! Sassuolo kazandı

4-2 | MAÇ SONUCU

Sassuolo 4-2 Lecce | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 30. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Tam 6 gol ile tamamlanan mücadelede Met Müldür maçın kapanış golünü kaydetti. Sassuolo, Lecce'yi 4-2 yendi.

İtalya Serie A'nın 30. haftasında düşme hattındaki , sahasında 'yu konuk etti. Karşılaşma adeta golle başladı. Sassuolo F. Caputo'nun 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Lecce 27. dakikada Lucioni ile skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Berardi 63. dakikada skoru Sassuolo adına 2-1'e getiren golü attı. Mancosu 67. dakikada yeniden skoru eşitledi. Sassuolo 78. dakikada Bugo ve 83. dakikada Mert Müldür'ün attığı gol ile sahadan 4-2 galip ayrıldı.

  1. 04.07.2020
  2. Güncelleme: 04.07.2020 22:34
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