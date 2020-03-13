Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
13 Mart 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek

Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek

Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek

'nın takımında forma giyen Portekizli futbolcu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.

'nın takımında forma giyen Portekizli futbolcu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.

Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum." şeklinde başladı.

Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.


  1. 13.03.2020
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