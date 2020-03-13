Ronaldo'dan koronavirüs bulaşan takım arkadaşı Rugani'ye destek
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.
İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani'ye destek verdi.
Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum." şeklinde başladı.
Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.
- 13.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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