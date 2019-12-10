Napoli Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı!
Napoli, Genk'i 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiğini açıkladı.
Son dönemde olumsuz sonuçlar sebebiyle eleştirilen ve istifa edeceği yönünde haberler çıkan Ancelotti, 4-0 kazanılan Genk maçına rağmen koltuğundan oldu.
Serie A ekibi yaptığı açıklamada; Ancelotti'nin sözleşmesini feshetme kararı alındığı belirtildi.
Ancelotti maç sonunda "İstifa etmeyeceğim. Böyle bir niyetim yok. Ancak takımın başında kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Yarın başkanla görüşeceğiz" şeklinde konuşmuştu.
- 11.12.2019
- Güncelleme: 11.12.2019 02:15
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Yorum
Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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Yorum
yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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Toplam 1
Yorum
kaptan Vay bee
Napoli Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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