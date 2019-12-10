Napoli Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı!

Napoli, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Son dönemde olumsuz sonuçlar sebebiyle eleştirilen ve istifa edeceği yönünde haberler çıkan Ancelotti, 4-0 kazanılan Genk maçına rağmen koltuğundan oldu.

Serie A ekibi yaptığı açıklamada; Ancelotti'nin sözleşmesini feshetme kararı alındığı belirtildi.

Ancelotti maç sonunda "İstifa etmeyeceğim. Böyle bir niyetim yok. Ancak takımın başında kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Yarın başkanla görüşeceğiz" şeklinde konuşmuştu.