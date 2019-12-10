Napoli Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Haberleri Napoli Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı!

ile yollarını ayırdı!

Napoli Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı!

, Genk'i 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

, 'nin görevine son verildiğini açıkladı.

Son dönemde olumsuz sonuçlar sebebiyle eleştirilen ve istifa edeceği yönünde haberler çıkan Ancelotti, 4-0 kazanılan Genk maçına rağmen koltuğundan oldu.

Serie A ekibi yaptığı açıklamada; Ancelotti'nin sözleşmesini feshetme kararı alındığı belirtildi.

Ancelotti maç sonunda "İstifa etmeyeceğim. Böyle bir niyetim yok. Ancak takımın başında kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Yarın başkanla görüşeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 11.12.2019 02:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Napoli Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN