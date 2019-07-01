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01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Inter 'i kadrosuna kattı

Inter Diego Godin'i kadrosuna kattı

İtalyan ekibi Inter, 'de sözleşmesi sona eren Uruguaylı defans oyuncusu 'i ettiğini duyurdu. Tecrübeli isimle üç yıllık sözleşme imzalandı.

'nın Inter Kulübü, 33 yaşındaki Uruguaylı defans oyuncusu 'i kadrosuna kattı. Inter, Godin'in transferini resmi twitter hesabından, "Şehirde yeni bir şerif var. Hoşgeldin Diego." ifadeleriyle duyurdu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, 'nın takımında 9 sezon (2010-2019) forma giyen ve bonservisi elinde olan tecrübeli defans oyuncusunun Inter ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı, toplam 6,75 milyon avro kazanacağı kaydedildi.

Atletico Madrid'e haziran başında veda eden Godin'in Inter'e transferi için, Uruguay'ın Amerika Kupası maçlarını tamamlaması beklendi. Uruguay'ın Amerika Kupası çeyrek finalinde Peru'ya penaltılarda elenmesinin ardından İtalyan ekibi, turnuvayı herhangi bir sakatlık yaşamadan tamamlayan Godin'i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

  1. 01.07.2019
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