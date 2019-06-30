Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Haziran 2019, Pazar
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Haberler Galeri Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...

Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...

Yetenekleriyle umut vadeden genç oyuncular arasında gösterilen ancak saha dışı hareketleriyle tepki toplayan ve kulübü Celta Vigo'dan gönderilmesi beklenen milli futbolcu Emre Mor'a İngiltere'den sürpriz talipler çıktı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

30 Haziran 2019 Pazar 15:06
Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...

İspanya ekibi Celta Vigo'nun en pahalı ikinci transferi olan Emre Mor'un adı transfer gündeminden düşmüyor.

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Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...

Saha dışı hareketleriyle tepki toplayan milli futbolcu için geçtiğimiz günlerde satış listesine konma kararı alınmıştı.

Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...

İngiliz basını yıldız futbolcuya talip olan kulüpleri yazdı.

Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...

The Sun'da yer alan iddiaya göre genç oyuncuyla Sheffield United, Aston Villa ve Norwich City yakından ilgileniyor.

Emre Mor'a sürpriz talip! Premier Lig'den...

Haberde milli yıldızın, eski antrenörleriyle yaşadığı problemlere değinildi.

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