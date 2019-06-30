Yetenekleriyle umut vadeden genç oyuncular arasında gösterilen ancak saha dışı hareketleriyle tepki toplayan ve kulübü Celta Vigo'dan gönderilmesi beklenen milli futbolcu Emre Mor'a İngiltere'den sürpriz talipler çıktı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
30 Haziran 2019 Pazar 15:06
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İspanya ekibi Celta Vigo'nun en pahalı ikinci transferi olan Emre Mor'un adı transfer gündeminden düşmüyor.
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Saha dışı hareketleriyle tepki toplayan milli futbolcu için geçtiğimiz günlerde satış listesine konma kararı alınmıştı.
İngiliz basını yıldız futbolcuya talip olan kulüpleri yazdı.
The Sun'da yer alan iddiaya göre genç oyuncuyla Sheffield United, Aston Villa ve Norwich City yakından ilgileniyor.
Haberde milli yıldızın, eski antrenörleriyle yaşadığı problemlere değinildi.