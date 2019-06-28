Celta Vigo Emre Mor'u satıyor
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için karar verildi. İspanyol basınından yer alan habere göre milli futbolcu zararına da olsa mutlaka satılacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transferi konumunda olan ve bonservisine 13 milyon Euro ödenen Emre Mor, kulüpte sabırları taşırdı.
Marca'da yer alan habere göre milli futbolcu, sosyal medya hesabından tatilde çalıştığını gösteren paylaşımlarda bulunsa da kulüp yönetimi kesin kararını verdi. Genç oyuncuyu zararına satmayı göze alan İspanyol yetkililerin önünde birçok teklif bulunduğu ifade edildi.
Emre Mor ile ilgilenen kulüpler arasında Türk takımlarının bulunduğuna dikkat çekilirken, İspanya'da hayal kırıklığı yaratan milli oyuncunun geride bıraktığımız sezon yalnızca 12 maçta forma giydiğine atıfta bulunuldu.
- 28.06.2019
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Kagawa beklemede
Toplam 1
Yorum
eray kagawa bizde kalmalı avrupa için geniş kadro şart yedek kulübesi bile deneyimli genç yetenekli yıldızlarla dolu olmalı
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Ryan Babel imzaya geldi!
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ sezon başında beri isteksiz tavırları zaten bunu gösteriyordu.. sorun yok parayı seven futbolcuları bizim taraftar çok sever ilk maçta....
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Banega verir Abou’atar’
Toplam 1
Yorum
west gel be aslanım
Celta Vigo Emre Mor'u satıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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