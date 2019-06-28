Celta Vigo Emre Mor'u satıyor

Celta Vigo tarihinin en pahalı ikinci transferi konumunda olan ve bonservisine 13 milyon Euro ödenen Emre Mor, kulüpte sabırları taşırdı.

Marca'da yer alan habere göre milli futbolcu, sosyal medya hesabından tatilde çalıştığını gösteren paylaşımlarda bulunsa da kulüp yönetimi kesin kararını verdi. Genç oyuncuyu zararına satmayı göze alan İspanyol yetkililerin önünde birçok teklif bulunduğu ifade edildi.

Emre Mor ile ilgilenen kulüpler arasında Türk takımlarının bulunduğuna dikkat çekilirken, İspanya'da hayal kırıklığı yaratan milli oyuncunun geride bıraktığımız sezon yalnızca 12 maçta forma giydiğine atıfta bulunuldu.



