Zidane bombayı patlatıyor! Kasımpaşa ve Galatasaray'dan... Son dakika transfer habeleri - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2019, Cuma
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Zidane bombayı patlatıyor! ve 'dan... Son dakika transfer habeleri

Zidane bombayı patlatıyor! Kasımpaşa ve Galatasaray'dan... Son dakika transfer habeleri

Afrika Uluslar Kupası'nı izleyen gözlemcilerinin, teknik direktör 'a yıldız adaylarıyla ilgili ilk raporlarını ulaştırdığı yazıldı. İspanyol devinin gözlemcilerinin, ve nin isimlerini de Zidane'a sunduğu iddia edildi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde; şu ana kadar en çok beğenilenler listesinde yer alan 5 isim arasında sürprizler yer aldı. En beğenilen isim olarak Villarreal'de forma giyen Nijeryalı Samuel Chukwueze yer aldı. 20 yaşındaki Samuel, 'da gösterdiği performansla da dikkatleri çekmişti.

İkinci sırada yer alan isimse Lille'in gözde ismi Nicolas Pepe oldu. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Ligue 1'de 22 gol ve 11 asistle tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Raporun kalanında ise Türk futbolseverler için tanıdık fakat İspanyollar için sürpriz isimler yer aldı.

ONYEKURU VE TREZEGUET

Nice'in 23 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Yusuf Atal'ın yanı sıra, Nijerya'dan 'nun da potansiyeline vurgu yapıldı. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, ile 44 maça çıktığı, 16 gol attığı, patlayıcılığı, hızı ve son vuruşlardaki ustalığının altı çizildi.

Listenin en alt sırasında yer alan isimse 'dan Mahmoud Trezeguet oldu. 24 yaşındaki Mısırlı oyuncunun, 2018/19 sezonunu 9 gol ve 10 asistle tamamladığı belirtilirken, saha görüşüne ve oyun aklına vurgu yapıldı.

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  2. Güncelleme: 28.06.2019 17:38
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