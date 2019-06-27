Tesislere getirip sessiz sedasız imza! 4 yıllık anlaşma... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Son dakika haberine göre; Sevilla, orta saha oyuncusu Joan Jordan ile anlaşma sağladı. 4 yıllık imza attırılan oyuncu için 15 milyon euro önerdi. Sevilla'nın Joan Jordan transferiyle Ever Banega'nın Galatasaray'a gelme ihtimali iyice arttı.

JORDAN GELDİ BANEGA GALATASARAY'A KALDI

Geçtiğimiz sezon Eibar'da 36 maçta 4 gol 3 asist yapan Joan Jordan'ın Sevilla orta sahasına büyük bir dinamizm katacağı tahmin edilirken, bu transferin ardından Banega'nın Galatasaray'a gelmemesi için artık hiçbir engel kalmadığı, Monchi'nin Arjantinli futbolcunun yerini Jordan'la doldurduğu belirtildi.

La Liga'yı 6.sırada bitiren Sevilla bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenilirken, Monchi'nin hız kesmeden transferlerine devam edeceği bildirildi.

EVER BANEGA KİMDİR?



29 Haziran 1988 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğan oyuncunun tam adı Ever Maximiliano David Banega. Banega kariyerine Nuevo Horizonte adlı amatör kulüpte başladı. Oradan bir diğer amatör kulüp Alianza Spor'a geçti. İlk profesyonel sözleşmesini ise 12 yaşındayken Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors ile imzaladı.

EVER BANEGA OYNADIĞI TAKIMLAR?



Banega profesyonel kariyeri boyunca Boca Juinors, Valencia, Atletico Madrid (kiralık), Newell's Old Boys (kiralık), Sevilla ve Inter takımlarında oynadı. 2019 yılı itibarıyla Sevilla'nın futbolcusudur. Takımlarda oynadığı dönemler ise şöyle:

2000-2008 - Boca Juniors

2008-2014 - Valencia

2008-2009 - Atletica Madrid (kiralık)

2014 - Newell's Old Boys (kiralık)

2014-2016 - Sevilla

2016-2017 - Inter

2017-halen - Sevilla