Tesislere getirip sessiz sedasız imza! 4 yıllık anlaşma... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Son dakika haberi... Monchi ve Julien Lopetegui’nin gelişiyle yeniden bir yapılanmaya giden İspanya La Liga ekibi Sevilla, orta saha oyuncusu Joan Jordan ile anlaşmaya vardı. 2 yıl Eibar’da oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken İspanyol futbolcu 15 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tutarken Jordan’ın attığı imza, Banega’nın Galatasaray’a gelme ihtimalini bir kat daha artırdı.
Son dakika haberine göre; Sevilla, orta saha oyuncusu Joan Jordan ile anlaşma sağladı. 4 yıllık imza attırılan oyuncu için 15 milyon euro önerdi. Sevilla'nın Joan Jordan transferiyle Ever Banega'nın Galatasaray'a gelme ihtimali iyice arttı.
JORDAN GELDİ BANEGA GALATASARAY'A KALDI
Geçtiğimiz sezon Eibar'da 36 maçta 4 gol 3 asist yapan Joan Jordan'ın Sevilla orta sahasına büyük bir dinamizm katacağı tahmin edilirken, bu transferin ardından Banega'nın Galatasaray'a gelmemesi için artık hiçbir engel kalmadığı, Monchi'nin Arjantinli futbolcunun yerini Jordan'la doldurduğu belirtildi.
La Liga'yı 6.sırada bitiren Sevilla bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için birçok futbolcuyla yollarını ayıracağı öğrenilirken, Monchi'nin hız kesmeden transferlerine devam edeceği bildirildi.
EVER BANEGA KİMDİR?
29 Haziran 1988 tarihinde Arjantin'in Rosario kentinde doğan oyuncunun tam adı Ever Maximiliano David Banega. Banega kariyerine Nuevo Horizonte adlı amatör kulüpte başladı. Oradan bir diğer amatör kulüp Alianza Spor'a geçti. İlk profesyonel sözleşmesini ise 12 yaşındayken Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors ile imzaladı.
EVER BANEGA OYNADIĞI TAKIMLAR?
Banega profesyonel kariyeri boyunca Boca Juinors, Valencia, Atletico Madrid (kiralık), Newell's Old Boys (kiralık), Sevilla ve Inter takımlarında oynadı. 2019 yılı itibarıyla Sevilla'nın futbolcusudur. Takımlarda oynadığı dönemler ise şöyle:
2000-2008 - Boca Juniors
2008-2014 - Valencia
2008-2009 - Atletica Madrid (kiralık)
2014 - Newell's Old Boys (kiralık)
2014-2016 - Sevilla
2016-2017 - Inter
2017-halen - Sevilla
- 27.06.2019
- Güncelleme: 27.06.2019 15:48
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Yorum
cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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Toplam 4
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berlin sonunda
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Toplam 3
Yorum
eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Tesislere getirip sessiz sedasız imza! 4 yıllık anlaşma... Son dakika Galatasaray transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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