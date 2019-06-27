Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Haziran 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Galatasaray'da ayrılıkların yanı sıra takıma yapılacak yeni takviyeler üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Sarı kırmızılar bu kapsamda adı daha önce gündeme gelmeyen bir ismi kadrosuna katıyor. İşte detaylar:

27 Haziran 2019 Perşembe 12:35 Güncelleme: 27.06.2019 12:36
Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Bu ismi daha önce duymadınız... Galatasaray sürpriz bir oyuncuyu gündemine alırken transfer için resmi hamle de geldi.

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Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, 19 yaşındaki santforun menajeriyle görüştü.

Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

2018-19 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, genç oyuncuyu kadrosuna katıyor.

Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Sparta Rotterdam'ın 19 yaşındaki forvet oyuncusu Halil Dervişoğlu, Galatasaray ile anlaşma yakın.

Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Halil Dervişoğlu'nu yakından tanıyalım...

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