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Galatasaray'a yurt dışından sürpriz golcü! 19'luk Türk geliyor... Son dakika transfer haberleri
Transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Galatasaray'da ayrılıkların yanı sıra takıma yapılacak yeni takviyeler üzerinde yoğun mesai harcanıyor. Sarı kırmızılar bu kapsamda adı daha önce gündeme gelmeyen bir ismi kadrosuna katıyor. İşte detaylar:
27 Haziran 2019 Perşembe 12:35
Güncelleme: 27.06.2019 12:36
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Bu ismi daha önce duymadınız... Galatasaray sürpriz bir oyuncuyu gündemine alırken transfer için resmi hamle de geldi.
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