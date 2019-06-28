Yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım son dönemlerde Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega üzerine yoğunlaşmıştı. İspanyol kulübünün Galatasaray'dan 3.5 milyon Euro ve bir oyuncu istediği iddia edildi. İşte o sürpriz isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)