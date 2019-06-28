Yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım son dönemlerde Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega üzerine yoğunlaşmıştı. İspanyol kulübünün Galatasaray'dan 3.5 milyon Euro ve bir oyuncu istediği iddia edildi. İşte o sürpriz isim...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Haziran 2019 Cuma 11:01
Güncelleme: 28.06.2019 11:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray yeni sezon öncesi hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik direktör Fatih Terim özellikle orta saha ve forvet hattını güçlendirmek için yönetime oyuncu listesini sundu.
Bu arada uzun süredir sarı-kırmızılı transfer listesinde yer alan Arjantinli futbolcu Ever Banega için yeni bir iddia gündemde.
İspanyol basınından El Diario de Sevilla'da yer alan habere göre Sevilla Kulübü, Galatasaray'dan Banega için 3.5 milyon Euro ve Fernando'yu istedi.
Brezilyalı defansif orta saha oyuncusunu, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin çok beğendiği ifade edildi.