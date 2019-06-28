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28 Haziran 2019, Cuma
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Sevilla Galatasaray'dan o ismi istedi!

Yeni sezonda ülkemizi Devler Ligi arenasında temsil edecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takım son dönemlerde Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega üzerine yoğunlaşmıştı. İspanyol kulübünün Galatasaray'dan 3.5 milyon Euro ve bir oyuncu istediği iddia edildi. İşte o sürpriz isim...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Haziran 2019 Cuma 11:01 Güncelleme: 28.06.2019 11:01
Sevilla Galatasaray'dan o ismi istedi!

Galatasaray yeni sezon öncesi hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Sevilla Galatasaray'dan o ismi istedi!

Teknik direktör Fatih Terim özellikle orta saha ve forvet hattını güçlendirmek için yönetime oyuncu listesini sundu.

Sevilla Galatasaray'dan o ismi istedi!

Bu arada uzun süredir sarı-kırmızılı transfer listesinde yer alan Arjantinli futbolcu Ever Banega için yeni bir iddia gündemde.

Sevilla Galatasaray'dan o ismi istedi!

İspanyol basınından El Diario de Sevilla'da yer alan habere göre Sevilla Kulübü, Galatasaray'dan Banega için 3.5 milyon Euro ve Fernando'yu istedi.

Sevilla Galatasaray'dan o ismi istedi!

Brezilyalı defansif orta saha oyuncusunu, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin çok beğendiği ifade edildi.


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