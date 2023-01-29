İstanbulspor-Kayserispor: 2-4 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı devam ediyor. Günün ilk karşılaşmasında İstanbulspor ile Kayserispor kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi takım, 10. dakikada Jason Lokilo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 18. dakikada Carlos Mane ile karşılık verdi. 32'de sahneye çıkan Valon Ethemi İstanbulspor'u bir kez daha öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi: 2-1.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Kayserispor, 52'de Onur Bulut'la tekrar eşitliği sağladı. 83. dakikada Emrah Başsan frikikten kaydettiği golle skoru 3-2 yaparken maçta son sözü İlhan Parlak söyledi. Tecrübeli oyuncu 89'da farkı ikiye çıkardı ve mücadele Kayserispor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 15 puanla 18. sırada kaldı. Konuk takım Kayserispor ise puanını 29'a yükseltti ve 7. sıraya yerleşti.