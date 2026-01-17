Real Betis-Villarreal maçı CANLI YAYIN İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio La Cartuja'daki Real Betis-Villarreal mücadelesi, her iki takımın da eksiklerle boğuştuğu bir döneme denk geliyor. Ev sahibi Real Betis'te yaratıcı orta saha Isco, Cucho Hernandez ve Junior Firpo'nun sakatlıkları sürüyor. Ancak taraftarı önünde son yedi lig maçının sadece birini kaybeden Betis'te, Giovani Lo Celso ve Aitor Ruibal takımın en büyük kozları olacak. Konuk ekip Villarreal cephesinde ise ligin en formda isimlerinden Alberto Moleiro ve tecrübeli Ayoze Perez en büyük gol umutları. İşte Real Betis-Villarreal maçının tüm detayları...

Real Betis-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Betis-Villarreal maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Betis-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Victor Garcia Verdura'nın düdüğüyle başlayacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Betis-Villarreal MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Valles; Ruibal, Bartra, Gomez, Rodriguez; Fornals, Roca; Antony, Lo Celso, Riquelme; Bakambu

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze