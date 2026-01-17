CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Betis-Villarreal maçı CANLI YAYIN İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Villarreal maçı CANLI YAYIN İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

La Liga’nın 20. haftasında Real Betis, kendi sahasında ligin formda ekiplerinden Villarreal’i ağırlıyor. Topladığı 29 puanla 6. sırada yer alan Manuel Pellegrini’nin öğrencileri, hafta içi kupada Elche’yi eleyerek moral bulsa da ligdeki son haftalarda yaşanan puan kayıplarını bu derbiyle telafi etmek istiyor. Diğer tarafta, 41 puanla 3. sırada bulunan ve lider Barcelona’yı takibini sürdüren Marcelino yönetimindeki Villarreal ise, deplasmandaki güçlü performansıyla galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Peki Real Betis-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 13:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Real Betis-Villarreal maçı CANLI YAYIN İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda?

Real Betis-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio La Cartuja'daki Real Betis-Villarreal mücadelesi, her iki takımın da eksiklerle boğuştuğu bir döneme denk geliyor. Ev sahibi Real Betis'te yaratıcı orta saha Isco, Cucho Hernandez ve Junior Firpo'nun sakatlıkları sürüyor. Ancak taraftarı önünde son yedi lig maçının sadece birini kaybeden Betis'te, Giovani Lo Celso ve Aitor Ruibal takımın en büyük kozları olacak. Konuk ekip Villarreal cephesinde ise ligin en formda isimlerinden Alberto Moleiro ve tecrübeli Ayoze Perez en büyük gol umutları. İşte Real Betis-Villarreal maçının tüm detayları...

Real Betis-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Betis-Villarreal maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Betis-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Victor Garcia Verdura'nın düdüğüyle başlayacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Betis-Villarreal MUHTEMEL 11'LER

Real Betis: Valles; Ruibal, Bartra, Gomez, Rodriguez; Fornals, Roca; Antony, Lo Celso, Riquelme; Bakambu

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da Fofana çıkmazı!
F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku!
DİĞER
Fenerbahçe’de En-Nesyri’nin yerine sürpriz! Kimse bu hamleyi beklemiyordu...
Suriye ordusu Deyr Hafir'de tam kontrol sağladı Rakka'ya girdi: YPG Fırat'ın doğusuna çekiliyor
Ferdinand'dan Osimhen'in geleceği için flaş sözler!
F.Bahçe'de o futbolcu için sıraya girdiler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku! F.Bahçe'ye Kante'de bonservis şoku! 12:44
Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! Galatasaray-Gaziantep FK maçı detayları! 12:31
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:10
Osasuna-Real Oviedo maçı canlı yayın bilgisi! Osasuna-Real Oviedo maçı canlı yayın bilgisi! 11:58
Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları Hamburg-Borussia Mönchengladbach maçı detayları 11:57
"G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." "G.Saray kurulduğu günden bugüne kadar..." 11:47
Daha Eski
Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları Hoffenheim-Bayer Leverkusen maçı detayları 11:44
G.Saray'da Fofana çıkmazı! G.Saray'da Fofana çıkmazı! 11:44
Mallorca-Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! Mallorca-Athletic Bilbao maçı ayrıntıları! 11:41
Fiorentina Başkanı Commisso hayatını kaybetti Fiorentina Başkanı Commisso hayatını kaybetti 11:31
Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! Real Madrid-Levante maçı ayrıntıları! 11:15
Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları Borussia Dortmund-St. Pauli maçı detayları 11:10