Barcelona-Alaves maçı canlı izle: Barcelona-Alaves maçı hangi kanalda? (LaLiga)

Ziraat Türkiye Kupası
LaLiga 2025 sezonunun heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Barcelona - Alavés maçında futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 10:11
Barcelona-Alavés maçını takip etmek için tıklayınız.

29 Kasım Cumartesi günü sahne alacak olan Barcelona - Alavés maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle "Barcelona-Alavés canlı izle" ve "Barcelona maçı hangi kanalda?" soruları internette sıkça aratılıyor. Barcelona, 31 puanla LaLiga'da ikinci sırada yer alırken zirve mücadelesini yakından sürdürüyor. Rakibi Alavés ise son beş maçında yalnızca bir galibiyet alarak 14. sırada bulunuyor. İki takımın form durumu ve lig sıralaması karşılaşmayı daha da dikkat çekici hâle getiriyor. Peki, Barcelona-Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Barcelona-Alaves maçı canlı izleme linki...

BARCELONA - ALAVES MAÇI NE ZAMAN?

Barcelona, bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılarak Real Madrid'i geride bırakmayı ve liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Öte yandan Alavés ise güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç alarak puan tablosunda yükselmeyi amaçlıyor. Barcelona - Alavés maçı, 29 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

BARCELONA-ALAVES MAÇI SAAT KAÇTA?

Barcelona - Alavés maçı TSİ 18.15'te başlayacak.

BARCELONA-ALAVES MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Alavés maçı S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

👉 BARCELONA - ALAVES MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 👈

