İspanya La Liga'nın 13. haftası, nefeslerin tutulacağı kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Ligde son iki maçını puansız kapatan Espanyol, bu kez taraftarı önünde sahaya çıkarak kötü gidişatı sonlandırmanın planlarını yapıyor. Katalan temsilcisi, güçlü rakibi karşısında alacağı bir galibiyetle moral bulmak ve 18 puanla bulunduğu 6. sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ancak karşılarında zorlu bir deplasman virajına gelen Sevilla var. Son haftalarda ritmini artıran Endülüs ekibi, üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. 16 puanla 9. sırada yer alan Sevilla, Espanyol karşısında serisini sürdürerek üst sıralara doğru tırmanmayı hedefliyor. Peki, Espanyol-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Espanyol-Sevilla maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

ESPANYOL-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.