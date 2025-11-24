CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Espanyol-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Espanyol-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Espanyol ile Sevilla karşı karşıya gelecek. Son 2 maçını da kaybeden ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Taraftarı önünde kazanarak çıkış arayan Espanyol 18 puanla 6. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda üst üste 2. galibiyeti almayı hedefleyen Sevilla ise 16 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Espanyol-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 11:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Espanyol-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Espanyol-Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftası, nefeslerin tutulacağı kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Ligde son iki maçını puansız kapatan Espanyol, bu kez taraftarı önünde sahaya çıkarak kötü gidişatı sonlandırmanın planlarını yapıyor. Katalan temsilcisi, güçlü rakibi karşısında alacağı bir galibiyetle moral bulmak ve 18 puanla bulunduğu 6. sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Ancak karşılarında zorlu bir deplasman virajına gelen Sevilla var. Son haftalarda ritmini artıran Endülüs ekibi, üst üste ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. 16 puanla 9. sırada yer alan Sevilla, Espanyol karşısında serisini sürdürerek üst sıralara doğru tırmanmayı hedefliyor. Peki, Espanyol-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ESPANYOL-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Espanyol-Sevilla maçı 24 Kasım Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

ESPANYOL-SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

RCDE Stadyumu'nda oynanacak Espanyol-Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

D&R REKLAM
İspanya Asensio'yu konuşuyor! İşte atılan manşetler
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Terörsüz Türkiye komisyonu helikopterle İmralı'ya gidecek! Gündem: YPG | Ses-görüntü kaydı olacak mı?
Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber!
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Torino-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12:06
Bodrum FK Süper Lig potasından çıktı! Bodrum FK Süper Lig potasından çıktı! 11:57
Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak! Fenerbahçe Medicana Benfica'yı ağırlayacak! 11:44
Espanyol-Sevilla maçı ne zaman? Espanyol-Sevilla maçı ne zaman? 11:36
Kadınlar Şampiyonlar Ligi başlıyor! Kadınlar Şampiyonlar Ligi başlıyor! 11:35
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Cimbom'un ilk transferi 11:17
Daha Eski
Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber! Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber! 11:10
Göztepe ligde yerini korudu! Göztepe ligde yerini korudu! 11:06
Manchester United-Everton maçı detayları! Manchester United-Everton maçı detayları! 10:59
Nefise Delikurt altın madalya için ringe çıkacak! Nefise Delikurt altın madalya için ringe çıkacak! 10:54
G.Saray'da ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi G.Saray'da ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi 10:44
Hacıosmanoğlu: Bahis ve teknik direktörler... Hacıosmanoğlu: Bahis ve teknik direktörler... 10:43