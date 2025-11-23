CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Getafe-Atletico Madrid CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Getafe-Atletico Madrid CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Getafe ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Milli ara sonrası yönetiminde zorlu deplasmana konuk olacak Diego Simeone'nin öğrencileri, 3 puan alarak 5'te 5 yapmanın hesaplarını yapıyor. Üst sıralara çıkışını sürdürmeyi amaçlayan Madrid temsilcisi, 25 puanla 4. sırada yer alıyor. Güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almayı hedefleyen Getafe ise 17 puanla 8. sırada bulunuyor. Peki, Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 09:46
Getafe-Atletico Madrid CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Getafe-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftasında gözler, haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olan Getafe-Atletico Madrid karşılaşmasına çevrildi. Milli aranın ardından sahalara dönecek Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. 25 puanla 4. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmenin peşinde. Ev sahibi Getafe ise güçlü rakibi karşısında alacağı puanlarla hem moral depolamayı hem de sıralamada bir adım daha yukarıya çıkmayı hedefliyor. Peki, Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Getafe-Atletico Madrid maçı 23 Kasım Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Alfanso Perez Kolezyumu'nda oynanacak Getafe-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Abqar, Rico, Martin, Arambarri, Milla, Liso, Sancris, Mayoral

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Barrios, Koke, Simeone, Baena, Alvarez, Sörloth

