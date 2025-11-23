Getafe-Atletico Madrid CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Getafe-Atletico Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 13. haftasında gözler, haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri olan Getafe-Atletico Madrid karşılaşmasına çevrildi. Milli aranın ardından sahalara dönecek Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. 25 puanla 4. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, üst sıralara doğru tırmanışını sürdürmenin peşinde. Ev sahibi Getafe ise güçlü rakibi karşısında alacağı puanlarla hem moral depolamayı hem de sıralamada bir adım daha yukarıya çıkmayı hedefliyor. Peki, Getafe-Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 13. haftasında oynanacak Getafe-Atletico Madrid maçı 23 Kasım Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Alfanso Perez Kolezyumu'nda oynanacak Getafe-Atletico Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GETAFE-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Iglesias, Duarte, Abqar, Rico, Martin, Arambarri, Milla, Liso, Sancris, Mayoral

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Hancko, Ruggeri, Barrios, Koke, Simeone, Baena, Alvarez, Sörloth