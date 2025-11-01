CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia'yı 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadeleyi 1 asist ile tamamladı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 00:58
Real Madrid 4-0 Valencia | MAÇ SONUCU-ÖZET

İspanya La Liga'nın 11. haftasında lider Real Madrid, sahasında konuk ettiği Valencia'yı 4-0 yendi ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü. Milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İkinci yarıda yerini Ceballos'a bırakan yıldız orta saha, karşılaşmayı 1 asistle tamamladı ve ilk yarıya Mbappe ile uyum içerisindeki oyunuyla damga vurdu.

Ev sahibi ekibin gollerini Kylian Mbappe (2), Jude Bellingham ve Carreras kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Xabi Alonso'nun öğrencileri puanını 30'a yükseltti.

