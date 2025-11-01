CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Arda Güler devre arasında neden oyundan alındı? Sebebini o isim açıkladı

Arda Güler devre arasında neden oyundan alındı? Sebebini o isim açıkladı

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Valencia'yı konuk ettikleri lig maçının devre arasında oyundan alındı. Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun bu kararının sebebini o gazeteci açıkladı...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 00:58 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 01:02
Arda Güler devre arasında neden oyundan alındı? Sebebini o isim açıkladı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 11. haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda Valencia'yı konuk etti.

Rakibini 4-0 mağlup eden eflatun beyazlılarda ikinci golü Mbappe kaydederken asist Arda Güler'den geldi.

Arda Güler karşılaşmanın ilk yarısında 38 kez topla buluşmuş, 2 isabetli şut çekmiş, 1 asist yapmış, 2 kilit pas vermiş ve % 88'lik pas isabeti yakalamıştı.

Genç yıldız gösterdiği performansla alkış toplarken devre arasında yerini Ceballos'a bıraktı.

Taraftarlar Xabi Alonso'nun bu kararının sebebini merak ederken The Athletic'in Real Madrid temsilcisi Guillermo Rai, Arda'nın oyundan tedbir amaçlı alındığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rai şunları yazdı:

Kulüpten alınan bilgiye göre Arda Güler'in bileğinde hafif bir sakatlığı vardı. Skor da göz önünde bulundurularak onu daha fazla zorlamak istemediler.

DAHA İLK DAKİKADA YERDE KALMIŞTI

Arda, Valencia maçının henüz ilk dakikasında sakatlanarak yerde kalmış fakat sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası oyuna devam etmişti.

