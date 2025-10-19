CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Getafe-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? | La Liga

Getafe-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? | La Liga

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. 21 puan ile 2. sırada yer alan eflatun-beyazlılar, kazanması durumunda Barcelona'dan birinciliği alacak. Xabi Alonso yönetiminde daha etkili bir performans gösteren Real Madrid, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ayrıca, "Getafe-Real Madrid maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Getafe-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 13:38
Getafe-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? | La Liga

Getafe-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'nın 9. haftasında heyecan dorukta! Getafe, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak ve maç, puan tablosundaki dengeleri değiştirebilecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor.Ligde 21 puanla ikinci sırada yer alan Real Madrid, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde lider Barcelona'yı geçme şansını yakalayacak. Xabi Alonso yönetiminde sahaya çıkan eflatun-beyazlılar, deplasmanda hata yapmak istemiyor ve etkili bir oyunla 3 puanı hedefliyor. Öte yandan, ev sahibi Getafe, zorlu rakibi karşısında sürpriz yapmayı ve puan kaybı yaşamadan çıkmayı amaçlıyor. Futbolseverler, özellikle Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Peki, Getafe-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GETAFE-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanacak Getafe-Real Madrid maçı 19 Ekim Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GETAFE-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Getafe: Soria, Kiko, Iglesias, Duarte, Djene, Rico, Arambarri, Martin, Milla, Mayoral, Liso

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Arda Güler, Vinicius, Mbappe

Anasayfa
