Sevilla-Barcelona maçı canlı izle: Sevilla-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga'da heyecan 8. hafta maçları ile devam ediyor. Sevilla ile Barcelona kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Milli ara öncesi oynanacak son karşılaşmada 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan Hansi Flick ve öğrencileri, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Sevilla-Barcelona maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Sevilla-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SEVILLA-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında oynanacak Sevilla-Barcelona maçı 5 Ekim Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Vlachodimos, Azpilicueta, Cardoso, Marcao, Suazo, Mendy, Agoume, Carmona, Vargas, Romero, Sanchez

Barcelona: Szczesny, Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin, Casado, Pedri, Ferran, Olmo, Rashford, Lewandowski