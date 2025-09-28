Real Betis-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Real Betis-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 7. hafta maçları ile devam ediyor. Real Betis ile Osasuna kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Real Betis-Osasuna maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Real Betis-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL BETIS-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 7. haftasında oynanacak Real Betis-Osasuna maçı 28 Eylül Pazar günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.